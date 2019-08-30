الرئيس الفلبيني هاجم آيسلندا: شعبها آكل الجليد منافق

هاجم الرئيس الفلبيني، ​رودريغو دوتيرتي​، ​آيسلندا​، واصفا شعبها بالمنافق.

ووصف دوتيرتي الشعب الآيسلندي بـ"آكل الجليد"، قائلا: "آيسلندا تسمح بقتل الجنين داخل رحم الأم قبل بلوغه 6 أشهر ولا يشعر البيض بالعار، وبالرغم من ذلك، يحاولون تعليمي ما يجب فعله".

ولفت إلى أن "دولة بمعدل جريمة منخفض، مثل آيسلندا، لا تفهم ضرورة هذا النهج الدموي للعدالة الجنائية".