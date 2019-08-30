الرئيس الفلبيني هاجم آيسلندا: شعبها آكل الجليد منافق

هاجم الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، آيسلندا، واصفا شعبها بالمنافق.
ووصف دوتيرتي الشعب الآيسلندي بـ"آكل الجليد"، قائلا: "آيسلندا تسمح بقتل الجنين داخل رحم الأم قبل بلوغه 6 أشهر ولا يشعر البيض بالعار، وبالرغم من ذلك، يحاولون تعليمي ما يجب فعله".
ولفت إلى أن "دولة بمعدل جريمة منخفض، مثل آيسلندا، لا تفهم ضرورة هذا النهج الدموي للعدالة الجنائية".
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