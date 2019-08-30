خليل: انجزنا اعداد مشروع موازنة 2020 لكننا نتريث برفعه لمجلس الوزراء

أعلن وزير المالية ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الوزارة أنجزت اعداد مشروع موازنة ٢٠٢٠، لكنها تتريث في رفعه الى ​مجلس الوزراء​ لبضعة ايام، لتضمينه ما يتطابق مع مقررات اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي الاثنين المقبل.

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