جمعية المصارف تنفي الشائعات التي تتناول بعض المصارف بعد ادراج جمّال تراست بنك على لائحة العقوبات الأميركية

أوضحت جمعية المصارف، في بيان لها، أنه "غداة بيان جمعية مصارف لبنان الذي صدر يوم أمس بشأن إدراج مصرف جمّال تراست بنك على لائحة العقوبات الأميركية "أوفاك"، وإزاء ما يتمّ تداوله من إشاعات وتسميات غير صحيحة تتناول بعض المصارف، تعيد الجمعية التأكيد على عدم صحّة مثل هذه الأخبار التي تتناول مصارف لبنانية أخرى".
وأكدت الجمعية "سلامة مكانتها في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً"، نافية أيّة إشاعات مغايرة لهذا الواقع، وداعية وسائل الإعلام كافة إلى توخّي الدقة والموضوعية والعودة الى المرجعيّات المختصّة في كلّ ما يمتّ الى القطاع المصرفي اللبناني بصلة.
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