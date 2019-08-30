أردوغان: التطورات في إدلب ليست على النحو الذي نرغب به

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "التطورات في إدلب ليست على النحو الذي نرغب به"، مشيراً إلى أن "نقطتي المراقبة التركية التاسعة والعاشرة في إدلب تعرضتا لبعض التحرشات وبعد لقائنا الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تم إبلاغ التحذيرات اللازمة بهذا الصدد".

وأشار إلى "إننا سنلتقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ وسنبحث مجددا التطورات في ​سوريا​"، لافتاً إلى أنه "بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا بعمق 20 ميلا، طلب الجانب الأميركي عمقا أقل وتوافقنا على هذا ولو بشكل مؤقت".