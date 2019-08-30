أردوغان: التطورات في إدلب ليست على النحو الذي نرغب به

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "التطورات في إدلب ليست على النحو الذي نرغب به"، مشيراً إلى أن "نقطتي المراقبة التركية التاسعة والعاشرة في إدلب تعرضتا لبعض التحرشات وبعد لقائنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم إبلاغ التحذيرات اللازمة بهذا الصدد".
وأشار إلى "إننا سنلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنبحث مجددا التطورات في سوريا"، لافتاً إلى أنه "بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا بعمق 20 ميلا، طلب الجانب الأميركي عمقا أقل وتوافقنا على هذا ولو بشكل مؤقت".
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