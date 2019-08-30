أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة، في بيان لها، أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام: ع. أ. (مواليد عام 1979، مكتوم القيد) بالإتجار بالأسلحة الحربية".
وأشارت إلى أنه "على الأثر، جرى توقيفه، وبالتحقيق معه، اعترف بشراء أسلحة حربية مهرّبة من سوريا إلى لبنان، بالإشتراك مع المدعو: ح. ج. (مواليد عام 1967، لبناني، العمل جارٍ لتوقيفه) الذي يقوم بتسهيل عملية تهريب هذه الأسلحة عبر المعابر غير الشرعية، واعترف بأنه يقوم بتأمين زبائن لبيع هذه الأسلحة في لبنان، وانه باع سابقا كمية منها إلى عدد من الزبائن، ومنهم: _ أ. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)، _ ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني)، _ ش. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)، _ ي. ش. ن. (مواليد عام 1987، سوري)، الذين جرى توقيفهم، وضبط بندقية "كلاشنكوف" ومسدسَين حربيَين عيار /9/ ملم. وكمية من الذخائر، ومنظار حربي"، لافتة إلى أن الموقوفين أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف 5 اشخاص بجرم تهريب اسلحة حربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.