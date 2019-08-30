كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: حزب الإصلاح الإخواني لا يقل خطورة عن ميليشيا الحوثي باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي موسى الشريف، إن الحروب التى حدثت جميعها فى المنطقة نتجت عن الحركات الإسلامية التى تستخدم الدين فى السياسة، وبالتالى فإن دولتى الإمارات والسعودية هى التى تقود نظام الإعتدال الدينى فى المنطقة بمفهومة الصحيح.

وأضاف الشريف خلال مداخلة له على قناة الغد، أن الإمارات والسعودية لا يمكن أن تسلم دولة اليمن للتيارات المتطرفة، وتجعل من البلاد بؤرة إرهابية عن طريق الجماعات الحوثية المتطرفة فى اليمن.

وأوضح أن حزب الإصلاح الإخواني باليمن لا يقل خطورة عن ميليشيات الحوثيين فى اليمن، مشيرًا إلى ما تفعلة الإمارات والسعودية يصب فى صالح الشعب اليمنى.

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وأضاف أنه على الشعب اليمنى أن ينفر هذة الحركات التى تستغل الدين فى السياسة.

أكدت الإمارات استهدافها ميليشيات إرهابية في اليمن خلال اليومين الماضيين بضربات جوية محددة.

وأوضح بيان للخارجية الإماراتية أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية محددة.

وأكدت الإمارات احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن.