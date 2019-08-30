كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة قائد قوات الحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية عدن وضاح عمر عبد العزيز، اليوم الجمعة، لمحاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.

وقال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وأكد المصدر، أن استهداف وضاح عمر عبد العزيز، كان خلال منع عدد من الخارجين عن القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة، وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك 5 من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر، حيث تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة.

بالتزامن، استهدفت عبوة ناسفة أخرى انفجرت في جولة الكرّاع في مديرية دار سعد، قوات الحزام الأمني وذلك أثناء تلك الحملة، مضيفا أنها لم تخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت المصادر، إلى أن اشتباكات عنيفة أعقبت التفجير، حيث شنت قوات الحزام الأمني، عمليات مداهمة لأوكار عناصر إرهابية مشتبهه في التفجير بمنطقة "اللحوم" و"الفيوش" بالمدينة.

ولم يعرف على الفور حصيلة ضحايا التفجير.

في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أمس الخميس، استمرار قوات المجلس في إزالة ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية" في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات جنوب اليمن، في إشارة إلى الجيش اليمني.

وحسب موقع المجلس الانتقالي، قال الزبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس في عدن: "فوجئنا بالاعتداءات على أهلنا في محافظة شبوة تحت مظلة الشرعية واستهداف قوات النخبة لإعادة التهديد الإرهابي الدولي في المنطقة".

Advertisements

وقال جلال الربيعي، قائد الحزام الأمني في لحج، عقب محاولة إغتيال قائد الحزام بالعاصمة عدن، إن الوضع تحت السيطرة حاليًا، مبينًا أنه لاخوف على عدن والجنوب.

وأكد الربيعي، أن الجنوبيين هم أصحاب الأرض وأصحاب الحق، وأرضهم غير قابلة للإرهاب أو لإحتواء الإرهابيين.

وأضاف قائد الحزام الأمني في يافع، أن الإرهاب وتنظيماته المختلفة لا توجد له حاضنة شعبية في أرض الجنوب، متسائلاً: "كيف لاينتصر شعب يحب الموت دون الحياة".

وتطرق الربيعي، إلى نجاح الحزام الأمني في التصدي للعمليات الأخيرة في كل من محافظتي عدن وأبين، بأنه يسال الله الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى، ولكن الحرية ثمنها غالي.

هذا تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، منذ قليل، صور أولية ومشاهد لحظة استهداف إرهابيين لدورية الحزام الأمني شمالي عدن.

ويأتي الهجوم بعد يوم من تراجع القوات الحكومية، أمام هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن وصلت إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه ”الانتقالي“ حينها، مؤكدًا أن الأمور تحت سيطرة قواته.

وبحسب مصادر محلية، هزت انفجارات عنيفة المنطقة على إثر الهجوم، وأعقبتها اشتباكات مع المهاجمين، بجولة الكراع وصولًا إلى خط اللحوم والفيوش، وتشير الدلائل إلى تورط جماعات متطرفة وراء الهجوم، الذي استهدف قوات الحزام الأمني.

يذكر أن عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن تشهد عودة لنشاط الجماعات الارهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية.