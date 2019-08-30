كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول سفينة حربية أسبانية مع مهاجرين إلى إسبانيا بعد الخلاف مع إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مجموعة من 15 مهاجرًا تم إنقاذهم إلى إسبانيا على متن سفينة حربية إسبانية اليوم الجمعة، بعد أن رفضت إيطاليا السماح لسفينة الإنقاذ التي نقلتهم في البحر الأبيض المتوسط بالرسو في ميناء إيطالي.

ورأى شهود عيان من رويترز المهاجرين، وهم جزء من مجموعة مكونه من أكثر من 100 شخص، تم إنقاذهم بواسطة قارب أذرع مسجّل في إسبانيا ثم تقطعت بهم السبل قبالة إيطاليا لمدة ثلاثة أسابيع، ويمشون على الشاطئ في ميناء سان روك في جنوب غرب إسبانيا ويستقلون حافلة تحت حراسة الشرطة.

كما قالت الحكومة الإسبانية في بيان، إن المهاجرين الـ 15 - 14 رجلًا وامرأة - سيخضعون لفحوصات طبية وسيحصلون على تصاريح مؤقتة حتى يتم حل طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وأرسلت مدريد السفينة الأسبوع الماضي لنقل المهاجرين، وجميعهم أفارقة، بعد أن وافقت خمس دول من الاتحاد الأوروبي على اصطحابهم في أعقاب مواجهة مطولة بين سفينة أوبن ارمز والسلطات الإيطالية.

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ومنع وزير الداخلية اليميني المتطرف المنتهية ولايته ماتيو سالفيني السفن التي تقل مهاجرين غير شرعيين من الالتحام في الموانئ الإيطالية في محاولة لوقف تدفق الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

كما قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع إن ملحمة "اوبن ارمز" - واحدة من عدد من الحالات المماثلة - أكدت فشل أوروبا في التغلب على أزمة الهجرة.

كما أثارت معالجة هذه القضية من قبل الحكومة الإشتراكية المؤقتة في أسبانيا انتقادات في الداخل خلال جلسة برلمانية خاصة يوم الخميس الماضي، انتقد بعض الأحزاب الحكومة لقبولها المهاجرين وغيرهم لعدم القيام بذلك بسرعة أكبر.

