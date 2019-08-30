كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك إنجلترا: موافقات الرهن العقاري بالمملكة المتحدة بلغت أعلى مستوى لها الشهر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن المقرضين البريطانيين وافقوا على أكبر عدد من القروض العقارية خلال عامين خلال شهر يوليو، مما زاد من الإشارات إلى أن سوق الإسكان قد استقر من تباطؤه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بنك إنجلترا، إن المقرضين وافقوا على 67،306 قرضًا للرهن، ارتفاعًا من 66،506 في يونيو، وأكثر مما توقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى 66،167 موافقة في يوليو.

كما تراجع سوق الإسكان البريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 - خاصة في لندن والمناطق المجاورة - لكنه أظهر علامات على الانتعاش المبدئي في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال بنك الرهن العقاري "نيشن وايد" إن نمو أسعار المنازل بالقيمة السنوية ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس، رغم أنه ظل ضعيفًا وفقًا للمعايير الحديثة.

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وقال بنك إنجلترا إن صافي الإقراض العقاري ارتفع بنسبة 4.611 مليار جنيه في يوليو، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2016، في حين زاد الإقراض الاستهلاكي بمقدار 0.897 مليار جنيه مقارنة بزيادة متوقعة قدرها 1.0 مليار جنيه في الشهر.

كما انخفض الإقراض للشركات بمقدار 4.218 مليار جنيه في الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2017.

وفي حين أن السلسلة متقلبة، فإن شدة الهبوط قد تكون علامة أخرى على الأعصاب في الشركات البريطانية مع تصاعد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق اليوم الجمعة، قال بنك لويدز إن ثقة الشركات تراجعت في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2011.

