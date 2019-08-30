كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة في بابوا غينيا الجديدة يحث رئيس الوزراء على دعم اتفاق توتال للغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضغط زعيم المعارضة في بابوا غينيا الجديدة، باتريك برويتش، اليوم الجمعة، على رئيس وزراء البلاد لدعم صفقة الغاز مع شركة توتال الفرنسية، بدلًا من البحث عن تغييرات وتأخير توسيع صادرات الغاز في البلاد بقيمة 13 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت الحكومة، بقيادة جيمس ماراب، لإجراء محادثات مع توتال لمراجعة اتفاقية الغاز في بابوا للغاز الطبيعي المسال، أحدهما ضروريان لتوتال وإكسون موبيل كورب وشركائهم للمضي قدمًا في مشروعين رئيسيين.

ولم تكشف توتال ولا الحكومة عن وضع المحادثات، ولكن شريك توتال في بابوا للغاز الطبيعي المسال، قالت أويل سيرش المحدودة إن الشركات تعتقد أن الاتفاقية، الموقعة مع سلف ماريب، بيتر أونيل، يجب احترامها.

كما قال برويتش في بيان "إلغاء اتفاق بابوا للغاز الطبيعي المسال الذي تم توقيعه في أبريل سيهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي لبابوا غينيا الجديدة ويديم تراث حكومة أونيل المتمثل في انخفاض الأجور ومستويات التوظيف".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم رئيس الوزراء ووزير البترول كيرينجا كوا.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم توتال على الفور للتعليق.

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ولم يكن لدى اويل سيرش أي تعليق، وكانت شركة إكسون موبيل قد أرجأت سابقًا جميع التعليقات على بابوا للغاز الطبيعي المسال إلى شركة توتال.

وقال بيتر بوتين، العضو المنتدب لشركة اويل سيرش، في 20 أغسطس، إن الأطراف تهدف إلى اختتام المحادثات بنهاية هذا الشهر، حيث قام مشروع بابوا للغاز الطبيعي المسال بصياغة عروض من المقاولين للقيام بأعمال الهندسة والتصميم الأولية. لكن من المقرر انتهاء صلاحية هذه العروض في سبتمبر.

وقال بوتين إن الشركات تواجه خطر الاضطرار إلى جمع عروض جديدة إذا انتهت صلاحية العطاءات الحالية وقد تواجه تكاليف أعلى إذا تأخر العمل.

وقال برويتش إن الأعمال السابقة في بابوا للغاز الطبيعي المسال وكذلك مشروع وافي جولبو للنحاس والذهب، بقيادة نيوكريست للتعدين، كانت العوامل الرئيسية وراء الآمال في إعادة اقتصاد بابوا غينيا الجديدة إلى نمو أكثر من 4٪ هذا العام بعد تقلص الاقتصاد العام الماضي..

وقال إن إخراج اتفاق بابوا للغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يجعل هذه المهمة صعبة للغاية.