كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الخلافات.. الصين واليابان وكوريا يعززون العلاقات الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق وزراء الثقافة والسياحة في كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الجمعة، على تعزيز التبادلات الثقافية والرياضية والشعبية، على الرغم من التوترات بشأن التجارة وتاريخهم المشترك.

كما يأتي اجتماعهم في ميناء إنتشون الكوري الجنوبي وسط نزاع تجاري ودبلوماسي متصاعد بين اليابان وكوريا الجنوبية، وتنافس إقليمي مكثف مع الصين الصاعدة.

وتعمل الدول الثلاث على تعزيز التبادلات الثقافية، لكن الآراء المتباينة حول تاريخها المشترك، ولا سيما تركة الاحتلال الياباني لكوريا وأجزاء من الصين، غالبًا ما أعاقت تلك الجهود.

ووعد وزراء الثقافة - بارك يانغ وو من كوريا الجنوبية، وماساهيكو شيباياما من اليابان، ولوه شوغانغ من الصين - بمزيد من التبادلات الثقافية والرياضية والشعبية على مدى السنوات العشر القادمة.