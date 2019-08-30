الجزائري أدم وناس ينضم إلى نيس الفرنسي

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجزائري أدم وناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليدعم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

وتعاقد نيس مع وناس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من نابولي الإيطالي، علما أن عقد اللاعب مع وصيف بطل إيطاليا، ساري المفعول إلى غاية صيف 2022.

وبانضمامه لنيس، يعود صاحب 22 عاما إلى الملاعب الفرنسية، بعد أن كانت انطلاقته بنادي بوردو الفرنسي، قبل أن يغادره في الميركاتو الصيفي لعام 2017، في اتجاه نابولي.

ولفت وناس الأنظار في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بمصر، بمساهمته في تتويج المنتخب الجزائري باللقب، حيث وقع ثلاثة أهداف بالرغم من عدم إشراكه في التشكيل الرسمي، من طرف جمال بلماضي مدرب “الخضر”.