مستجدات مثيرة في قضية اغتصاب قاصر من لدن 5 أشخاص بالعرائش

تمكنت مصالح الدرك بجماعة الساحل، ضواحي العرائش، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، يوم أمس الخميس، المشتبه في اغتصابهم قاصرا لمدة 3 سنوات.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تمت مواجهة القاصر مع المشتبه فيهم، يوم أمس، ليعترف أحدهم بطبيعة العلاقة الذي تربطه بالقاصر واستدراجه له عبر محادثات المسنجر، من أجل اللقاء به وممارسة الجنس عليه، في جنح الظلام.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهم الخمسة تناوبوا على انتهاك حرمة جسد القاصر منذ أن كان يبلغ 13 سنة من عمره، مستغلين خوفه وهلعه من تهديداتهم، خصوصا وأن أحد المشتبه فيهم من ذوي سوابق عدلية.

ويشار إلى أن الضحية تعرض لاغتصاب من طرف أحد الأشخاص وهو متزوج داخل إحدى الغابات، ثم تناوب عليه 4 آخرون في أوقات متفرقة على مدى 3 سنوات، الأمر الذي أزّم نفسيته وأدخله في دوامة اكتئاب.