وكيل بوغبا يضغط على مانشستر يونايتد لتسريحه وموقف “سلبي” للريال

ضاعف ريمون رايولا، وكيل الأعمال الإيطالي، للنجم الفرنسي، بول بوغبا، الضغط على إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ملوحا بنقل اللاعب إلى ريال مدريد، وذلك بسبب الضغوطات والهجمات التي يتعرض لها، في الفترة الأخيرة من الجماهير.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن رايولا، طالب إدارة النادي بالسماح له بمغادرة الفريق، هذا الصيف، والانتقال إلى ريال مدريد، الذدي أبدى في وقت سابق رغبته في التعاقد معه، من أجل تعزيز خطه الأمامي.

وتعرض بوغبا لهجمات عنصرية من طرف عدد كبير من الأنصار، تطالبه بالرحيل، وهو الأمر الذي لا ترغب فيه إدارة النادي حاليا.

ومازال أمام بوغبا ثلاثة أيام فقط للرحيل، أي يوم الاثين المقبل، آخر أيام الميركاتو الصيفي، غير أن فريق ريال مدريد، غير قادر حاليا على ضم النجم الفرنسي لارتفاع سعره، ما سيدفعه إلى الانتظار إلى غاية الصيف المقبل، حتى يشتريه بسعر أقبل، كما حدث مع البلجيكي إيدين هازارد.