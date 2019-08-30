النقب: صلاة جمعة حاشدة رفضا لتجريف مقبرة خشم زنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توافد العشرات من أهالي منطقة النقب إلى بلدة خشم زنة مسلوبة الاعتراف في المنطقة، لأداء صلاة الجمعة في الخيمة الاحتجاجية ضد مخطط تجريف مقبرة البلدة.

وتأتي صلاة الجمعة استكمالا للاحتجاجات الشعبية ضد مخطط شركة المياه القطرية لتجريف مقبرة خشم زنة وبناء خزان مياه مكانها.

وقال د. كايد العثامين من سكان بلدة خشم زنة في حديث لـ"عرب 48": "نحن نبارك المجهود الجماعي ونشدد على ضرورة استمرار العمل والاحتجاج، إن قبور آبائنا وأجدادنا موجودة في مقبرة خشم زنة ولن نقبل بنقلها إلى مكان آخر ولا زالت شركة المياه "مكوروت" تتهمنا بالكذب وتحاول دفعنا لنقل قبور أهلنا وهذا مرفوض".

يشار إلى أن بلدة خشم زنة مسلوبة الاعتراف في النقب هي جزء من المنطقة ذات التركيز الأكبر للقرى التي رفضت السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.

هذا، وتنعدم الخدمات الحياتية الأساسية لسكان القرية البالغ عددهم ما يزيد عن 3 آلاف نسمة، سيما وأن البلدة موجودة منذ ما قبل عام النكبة (1948)، بحيث أن فيها عدة مرافق تاريخية هامة منها بئر مياه أغلق من قبل السلطات الإسرائيلية بالإضافة إلى بعض المساكن القديمة والكهوف المنحوتة لتخزين المحاصيل.