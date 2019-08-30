وزير النقل يعلن توقيع عقد لإكمال طريق مدخل ميناء الفاو الكبير

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، توقيع عقد مشروع انشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية. وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المشروع يهدف الى انشاء طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر الى المدينة وثم الى محافظات البلاد كافة"، مبيناً أن "توقيع العقد جاء لأهميته في استمرار العمل ضمن المرحلة القادمه للمشروع".



وأضاف أن "المشروع من ضمن مشاريع البنى التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير".

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