رفع السياج الأمني عن مجسر في منطقة القادسية ببغداد

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن رفع السياج الأمني عن مجسر مجمع الوزراء في منطقة القادسية بالعاصمة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "رفع السياج الحديدي الأمني عن مجسر مجمع الوزراء ضمن منطقة القادسية في بغداد بالتنسيق مع القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات اللازمة".
وأضافت الأمانة، أنه "تم رفع السياج المذكور بالاضافة الى رفع القواعد الحديدية بالكامل والتي وضعت سنة 2004 وارجاع المجسر الى وضعه وشكله التصميمي السابق".
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