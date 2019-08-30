بالفيديو.. العلوان وجبق يطلعان على أحوال المرضى حرصا على توفير الخدمات الطبية لهم

الاطلاع على احوال المرضى العراقيين وما يقدم لهم من خدمات هو الهدف من زيارة وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان ونظيره اللبناني جميل جبق الى المستشفيات الحكومية والاهلية اللبنانية، وسط التأكيد على اهمية مراعاة المرضى في تكاليف العمليات والعلاج. القائمون على عمل المستشفيات اللبنانية اكدوا حرصهم على تقديم افضل الخدمات الى المرضى العراقيين وفق نظرة انسانية بعيدا عن التكاليف والاجور.

الاهتمام بالمرضى العراقيين في لبنان يعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين بغداد وبيروت، كما يعكس الاطلاع على احوالهم من قبل المسؤولين امكانية الاستفادة بتطوير القطاع الصحي العراقي من خلال نقل الخبرات والتجارب الطبية المتواجدة في لبنان الى العراق.

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