ضبط شاب يبيع أعضاء بشرية عبر فيسبوك

وأضافت أن الجهود والتحريات أسفرت عن أن صاحب الصفحة عامل زراعي يقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم ضبطه.
وكشفت الوزارة أنه عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالصفحة والمشاركات والتعليقات المدونه عليها، ومنها محادثة بينه وبين أحد الأشخاص يقوم فيها بالاتفاق معه على شراء كلية نظير مبلغ مالي.
وأكدت أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء الحساب، مضيفة أنه تمت إحالته للنيابة التي تولت للتحقيق.
وكانت السلطات المصرية قد ضبطت قبل عامين أكبر شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تورط فيها 41 متهما، منهم 12 طبيبا، و8 من أعضاء هيئات تمريض في عدد كبير من المستشفيات.
واعترف المتهمون أنهم كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية من بعض المواطنين بمبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه ويبيعونها لبعض الأثرياء من العرب والأجانب بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه.
وقالت النائبة في مجلس النواب المصري فايقة فهيم، خلال طلب إحاطة تقدمت به لوزير الصحة السابق، إن مصر احتلت المركز الثالث عالمياً في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، وفق تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس"، مطالبة بتشديد العقوبات تجاه المتورطين في مثل هذه الجرائم.
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