نجاة قائد قوات الحزام الأمني في عدن من محاولة اغتيال

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العين الإخباريةالجمعة 2019/8/30 03:50 م بتوقيت أبوظبي
أحد جرحى عناصر "الحزام الأمني في أعمال إرهابية شهدتها عدن الجمعة
نجا قائد قوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضاح عمر عبدالعزيز، الجمعة، من محاولة اغتيال فاشلة.
وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان، إن عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية لقائد قوات الحزام الأمني في دوار القاهرة بمديرية الشيخ عثمان.
وأوضحت أن عملية الاستهداف جاءت أثناء قيام عناصر تخريبية بقطع الطريق العام في دوار القاهرة، قبل أن تصل إليهم قوات الحزام الأمني.
وأسفر الهجوم عن إصابة 5 من مرافقي قائد قوات الحزام الأمني تم نقلهم للعلاج في مستشفيات المدينة.
وجاء الهجوم بالتزامن مع آخر استهدف دورية أمنية بدوار" الكراع" بمديرية دار سعد، شمالي عدن.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة في طريق دورية للحزام الأمني بدوار "الكراع" في دار سعد.
وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة أعقبت التفجير، حيث شنت قوات الحزام الأمني عمليات مداهمة لأوكار عناصر إرهابية مشتبهه في التفجير بمنطقة "اللحوم" و" الفيوش" بالمدينة.
ولم يعرف على الفور حصيلة ضحايا التفجير.
وخلال الساعات الماضية، شنت قوات الحزام الأمني عمليات أمنية ضد عناصر تخريبية في عدد من مديريات عدن، في إطار حملة لتثبيت الاستقرار من عناصر إخوانية تثير فوضى بالجنوب.
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