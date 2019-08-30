مصدر: قوائم مرشحي الوزارات بالسودان في مرحلة التدقيق الأمني

أبلغ مصدر سيادي سوداني"العين الإخبارية" أن قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني.

وأكد أن المكون العسكري بالمجلس السيادي السوداني سينهي مشاوراته، الجمعة، بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري.

وتسلم المكون العسكري، الأربعاء الماضي، قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير لوزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها.

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وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يقوم المكون العسكري بالمجلس السيادي السوداني بتسليم ملاحظاته حول المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لقوى الحرية والتغيير مساء الأربعاء.

كما توقع المصدر أن تنتهي عملية التدقيق الأمني على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة حمدوك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن "رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لن يشرع في اختيار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من عملية التدقيق الأمني".

وتنص الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس/آب على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

وكانت مصادر قد أكدت، لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتمع برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخميس، بالقصر الرئاسي في الخرطوم لمناقشة قرار الأخير إرجاء الإعلان عن التشكيل الوزاري للمزيد من المشاورات.