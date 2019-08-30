قتلى وجرحى في انفجار استهدف دورية للحزام الأمني شمالي عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط قتلى وجرحى، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الحزام الأمني، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة في طريق دورية للحزام الأمني بدوار "الكراع" في دار سعد، شمالي عدن.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة أعقبت التفجير، حيث شنت قوات الحزام الأمني عمليات مداهمة لأوكار عناصر إرهابية مشتبهه في التفجير بمنطقة "اللحوم" و" الفيوش" بالمدينة.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من قوات الحزام الأمني يكشف عن حصيلة الضحايا ونتائج العملية الأمنية.

وخلال الساعات الماضية، شنت قوات الحزام الأمني عمليات أمنية ضد عناصر تخريبية في عدد من مديريات عدن، في إطار حملة لتثبيت الاستقرار من عناصر إخوانية تثير فوضى بالجنوب.