الان تتابع كاتمة أسرار ترامب تستقيل بعد تسريب معلومات عن عائلة الرئيس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن – الخليج 365
قدمت مساعدة دونالد ترامب الشخصية مادلين ويسترهوت استقالتها، الخميس، بعد أن كشفت لصحفيين معلومات عن أسرة الرئيس الأميركي، كما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر لم تُكشف هويتها قولها إن ترامب علم أن مساعدته تحدثت عن أسرته وبعض المسائل المرتبطة بالبيت الأبيض خلال لقاء غير رسمي مع صحفيين في نيوجيرسي، حيث أمضى عطلته.
وذكرت وسائل إعلام أخرى منها قناة “سي ان ان” و”بوليتيكو” استقالتهاـ وقالت “سي ان ان” إن ويسترهوت لم تذكر بوضوح للصحفيين أن ما تقوله لهم ليس للنشر، ونقل أحد المراسلين الحديث الذي دار معها إلى البيت الأبيض.
ووصفت وسائل الإعلام ويسترهوت، التي كان مكتبها قبالة المكتب البيضوي، بأنها “كاتمة أسرار ترامب” وهي تولت هذا المنصب منذ بداية ولايته الرئاسية. وبحسب نيويورك فإن ويسترهوت “لن تتمكن من دخول البيت الأبيض” بعد الآن.
ونقلت سي ان ان عن مسؤول سابق في إدارة ترامب أن العلاقة بين ويسترهوت والرئيس كانت “وثيقة” موضحة أن كشف معلومات عن أسرته “خط أحمر” لا يجب تجاوزه.
ولم تعتبر وسائل الإعلام ويسترهوت معاونة أساسية في البيت الأبيض لكن استقالتها تضاف إلى قائمة طويلة من الاستقالات منذ انتخاب ترامب في 2016.
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