شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على بنك لبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية وضع «جمّال ترست بنك» والشركات التابعة له («ترست للتأمين» و«ترست للتأمين على الحياة» و«ترست لخدمات التأمين») على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم «أوفاك»، أصدر «جمال ترست بنك» اليوم (الجمعة) بيانا أكد فيه التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «وهو أمر لا يتساهل المصرف به».

كما أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما كافة المرجعيات ذات الصلة، لافتا إلى أنه سيعمل بتنسيق وارشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك.