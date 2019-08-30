الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1500 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان أمس

أفاد مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، بعودة أكثر من 1500 لاجئ إلى سوريا من أراضي ​الأردن​ و​لبنان​، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وأوضح ان 423 لاجئا (من بينهم 127 امرأة و216 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ بالإضافة إلى 1175 شخصا (من بينهم 353 امرأة و599 طفلا) عادوا من الأردن عبر ​معبر نصيب​.