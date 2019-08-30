الدفاع الروسية: عودة أكثر من 1500 لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان أمس

أفاد مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، بعودة أكثر من 1500 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.
وأوضح ان 423 لاجئا (من بينهم 127 امرأة و216 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1175 شخصا (من بينهم 353 امرأة و599 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
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