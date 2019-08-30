دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله " لتشكيل مظلة وطنية تعزز دور المقاومة والجيش للتصدي لخطر العدوان الاسرائيلي المتصاعد الذي يستهدف لبنان بكل مكوناته".
وخلال خطبة الجمعة التي القاها في المسجد الكبير في عيناثا، شدد "على اعتبار المقاومة الثابت الوطني الجامع لكل اللبنانيين لانها تحمي كل لبنان وترسخ دعائم الامن والاستقرار وتردع العدو من التمادي في غطرسته وجرائمه". ونبه "لضرورة عدم زج المقاومة في مستنقعات الخلافات الداخلية وحفظ دورها الوطني بعيدا عن حسابات الطائفية والمذهبية".
وابدى فضل الله "من المشاريع السياسية الخارجية التي تعمل للنيل من الموقف اللبناني الوطني عبر زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي وممارسة المزيد من الاجراءات التي تستهدف الخيارات الوطنية التي تحكم الموقف الرسمي اللبناني".
ودعا "للبدء بمعالجة الازمات الاجتماعية عبر جدية محاسبة الفاسدين واستعادة اموال الدولة المسروقة واطلاق يد القضاء بعيدا عن الحسابات السياسية"
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