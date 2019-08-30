الحسن التقت وفدا من المفوضية العليا للاجئين ووفدا من نواب بعلبك

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، وفدا من ​المفوضية العليا للاجئين​ برئاسة ​ميراي جيرار​، وتم البحث في أمور مرتبطة بوضع ​النازحين السوريين​ في ​لبنان​ لاسيما مسألة تسجيل ولادات أبناء النازحين السوريين. وأبلغت الوزيرة الحسن الوفد انها ستصدر تعميما موجها الى ​المخاتير​ لحضهم على القيام بجهد اكبر على صعيد تسجيل ولادات ابناء النازحين بناء على قرار ​مجلس الوزراء​. واستقبلت الحسن وفدا من نواب ​بعلبك​ - ​الهرمل​ ضم: ​غازي زعيتر​، ​حسين الحاج حسن​، ​علي المقداد​ و​ابراهيم الموسوي​، بالاضافة الى رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​. وتمت متابعة الملفات الخدماتية والانمائية المتعلقة بشؤون المنطقة وأطر معالجتها. والتقت الحسن وفدا من جمعية " تيضل الحلا عنا" التي عرضت لها لنشاطاتها على الساحة اللبنانية.

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