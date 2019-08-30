الجميل: فلنعالج مكامن الخلل الموجودة في الدولة قبل ان ننتقل الى الاجراءات الضريبية

تمنى رئيس حزب الكتائب ​سامي الجميل​، في مؤتمر صحافي بعد لقائه ​الهيئات النقابية​ والعمالية، "ان يرسل الينا جدول الاعمال الجلسة الاقتصادية المقررة الاثنين في ​قصر بعبدا​،" مشددا على :"ان الخطوات الاقتصادية التي يكمن ان تعرض، يجب ان نطّلع عليها مسبقا لنتمكن من دراستها واعطاء رأي علمي بشأنها".

وشدد الجميل على "ان أي خطوة تطرح في لقاء بعبدا سنحاول انجاحها ونحن سنحمل هموم الناس معنا الاثنين في الاجتماع وهمّنا يبقى انقاذ البلد والانطلاق الى الامام،" واعداً ان "سنتابع مع الاعلام لاحقا كل الخطوات ونحن سننقل للبنانيين الصورة كما عودناهم بشفافية مطلقة"، مؤكدا انه "سيرفض كل ما يتعارض مع مصلحة الشعب ويوافق على كل ما يصب لصالحه،" ودعا الى ان "قبل ان نذهب الى جيوب الناس فلنعالج مكامن الخلل الموجودة في ​الدولة​، لننتقل بعدها الى الاجاءات الضريبية".

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