لبنان ينضم الى مجموعة "الميركوسور" والبرازيل اقترحت تحديد اجتماع في لبنان لإتمام المفاوضات

أنهت ​البرازيل​، بعد اشهر من العمل المتواصل والمتابعة مع الجانب البرازيلي من قبل وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ وبالتنسيق مع ​وزارة الخارجية والمغتربين​، التعليق على الملف المرسل من قبل ​لبنان​ بشأن الانضمام الى مجموعة الميركوسور، وسيتم تحويل الملف الى باقي دول المجموعة.

وافادت مصادر الوزير مراد أن البرازيل اقترحت تحديد اجتماع بين دول المجموعة ولبنان على الأراضي اللبنانية خلال شهر تشرين الأول لإتمام المفاوضات.

وحصل لبنان على أفضلية الانضمام بفضل جهود الوزير مراد، بعد ان كان الملف مجمّداً منذ العام ٢٠١٦.

وكان الوزير مراد قد تمكّن من حجز مقعد للبنان كعضو مراقب في مجموعة اتحاد غرف التجارة لدول الميركوسور، الأمر الذي يعتبر سابقة من نوعه في تاريخ المجموعة، وسيشارك لبنان للمرة الاولى في الاجتماع الذي سيعقد في ١١ تشرين الأول ٢٠١٩، وسيعقد الوزير مراد اجتماعات ثنائية مع الجهات السياسية والاقتصادية على هامش الاجتماع. كما تمكّن الوزير مراد من تحصيل مكان للبنان كعضو ضمن مجلس إنماء وإعمار ولاية الريو دي جانيرو.

يذكر ان توقيع لبنان اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور سينعكس ايجاباً على ​الاقتصاد اللبناني​.