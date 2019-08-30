جمال ترست بنك:ملتزمون بتلبية جميع أصحاب حسابات التوطين من قطاع عام وخاص

أكدت إدارة "​جمال ترست بنك​" في بيان ردا على تداول خبر يتعلق بفرع جمال ترست بنك في ​بعلبك​، "إلتزام المصرف بتلبية جميع أصحاب حسابات ​التوطين​ من قطاع عام وخاص من خلال تسهيل عمليات السحب لمعاشاتهم من صناديق فروع المصرف".

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