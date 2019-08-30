أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا نشتري ​النفط​ الخام من أي بلد و ​لبنان​ لا يملك مصفاة للنفط الخام كما لا يوجد طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان ​داريا​ 1" الى البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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