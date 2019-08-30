صحيفة اميركية:سيدة تحصل على تعويض بـ3 ملايين دولار مقابل سجنها 35 عاما

ذكرت صحيفة لوس انجلوس الأميركية أنه "تم تبرئة متهمة أميركية، تدعي كاثي وودس، بعد اتهامها بجريمة قتل، قضت على إثرها 35 عاماً في السجن، ما جعلها ترفع دعوى للتعويض عن ما جرى لها طوال سنوات حياتها التي ضاعت في السجن"، لافتا الى أنه "تم تبرئتها بفضل فحص الحمض DNA في سيجارة تم العثور عليها في مسرح الجريمة. كما صرحت محامية كاثي أن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3 ملايين ​دولار​، وفقاً للحقوق المدنية الفيدرالية."

وأكدت الصحيفة الأميركية أن "كاثي (68 عاما) ستواصل المطالبة بتعويض أعلى ممن تقر لها في ولاية نيفادا، لأنها تتهم مسؤولين قضائيين كبار بفبركة اعترافاتها بعد الجريمة".