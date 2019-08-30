الدفاع الروسية:الجيش السوري سيوقف اطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد بادلب

اشارت ​وزارة الدفاع الروسية​ الى ان "الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب غدا"، مطالبا "الفصائل السورية المعارضة بالانضمام لوقف النار في ادلب".

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