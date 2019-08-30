موسكو تؤكد حضورها مراسم التوقيع على اتفاق واشنطن و"طالبان"

أعلن ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون ​أفغانستان​ ​زامير كابولوف​ أن "​ممثلين​ عن ​روسيا​ سيحضرون مراسم التوقيع على اتفاق "طالبان" و​واشنطن​ بعد إقراره من كافة الأطراف".

ولفت كابولوف، الذي يشغل أيضا منصب مدير الدائرة الثانية لآسيا ب​الخارجية الروسية​ في تصريحات ​صحفية​ الى أن "العملية لم تكتمل بعد"، مشددا على أنه " يتعين على الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان ​زلماي خليل زاد​ أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مع حركة "طالبان" وقد يحدث ذلك خلال اليوم، ثم سيتوجه إلى كابل لينسق هذا الاتفاق مع القيادة الأفغانية، أو على الأقل يطلعها عليه، وبعد ذلك سيحدد موعدا للتوقيع".

وأكد كابولوف مشاركة روسيا في مراسم التوقيع، مضيفا: "سيمثل موسكو شخصيا إلى هذا الحدث"، مشيرا الى أنه "لا يستطيع حتى الآن تحديد الصفة التي سيحضر بها مراسم التوقيع، إذا ما سيتم إبرامه"، مضيفا: "ننتظر تأكيدات دقيقة وفور إكمال خليل زاد كافة الإجراءات واتضاح الصورة، سيتصل بي حسبما اتفقنا معه".

وشدد خليل زاد في وقت سابق على إن "مشروع الاتفاق الأميركي مع "طالبان" يهدف إلى إرساء السلام في أفغانستان، وليس إلى انسحاب ​القوات الأميركية​، وهو الأمر الذي سيعتمد على تطورات الوضع في البلاد".