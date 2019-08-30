إمبراطور اليابان استقبل السيسي خلال زيارته لليابان

استقبل ​إمبراطور اليابان​ ​ناروهيتو​ الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ اليوم، في القصر الإمبراطوري في العاصمة ​طوكيو​.

وكان السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، المنعقدة في مدينة يوكوهاما اليابانية. ويواصل السيسي جولته اليوم في مدينة يوكوهاما، حيث سيلتقي بوزير التجارة الياباني.

ومن المقرر أن يلتقى السيسي اليوم عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش القمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بمستوى شعوب القارة الإفريقية.

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