النشرة: الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف ادلب الجنوبي

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن ​الجيش السوري​ يواصل تقدمه في ​ريف ادلب​ الجنوبي ويبسط سيطرته على بلدات الخوين الكبير- تل غبار- السكيات- تل سكيات- التمانعة- تل تركي- تل السيد علي- تل السيد جعفر- مزارع التمانعة الغربية والشرقية وذلك بعد ان كان قد بسط سيطرته صباحا على بلدة التمانعة الاستراتيجية اثر معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم ​جبهة النصرة​ المنتشرين في المنطقة.

هذا وتقع التمانعة إلى الشرق من مدينة ​خان شيخون​ بحوالي 9 كليومتر وتعتبر الخزان البشري الأكبر لـ"جبهة النصرة" في المنطقة وبذلك يكون قد سيطر على الطرق الدولية كلها التي تمر في ادلب وكان قد سيطر مؤخرا على قسمها الجنوبي لطريق حلب دمشق الدولي بالسيطرة على خان شيخون.