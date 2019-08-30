حملة اعتقالات في هونغ كونغ وتوقيف نائب مؤيد للديموقراطية

أوقف نائب مؤيد للديموقراطية في ​هونغ كونغ​، للمرة الأولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية التاريخية في المستعمرة البريطانية السابقة في حزيران، وفق ما أعلن حزب "الحماس المدني" .

وتحدثت ​الشرطة​ عن توقيف رجل يبلغ 35 عاماً معرفة عنه باسم عائلته فقط "تشينغ". وكشفت أنه كان ملاحقاً بتهمة "التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية" مرتبطة باقتحام البرلمان في تموز الفائت.

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