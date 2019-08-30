حملة اعتقالات في هونغ كونغ وتوقيف نائب مؤيد للديموقراطية

أوقف نائب مؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ، للمرة الأولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية التاريخية في المستعمرة البريطانية السابقة في حزيران، وفق ما أعلن حزب "الحماس المدني" .
وتحدثت الشرطة عن توقيف رجل يبلغ 35 عاماً معرفة عنه باسم عائلته فقط "تشينغ". وكشفت أنه كان ملاحقاً بتهمة "التآمر بهدف التسبب بأضرار جنائية" مرتبطة باقتحام البرلمان في تموز الفائت.
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