"قسد" تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة

أعلنت وسائل الإعلام البلجيكية أن "​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" ألقت القبض على أهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو يحمل الجنسية البلجيكية ويدعى أنور حدوشي والملقب بـ "جلاد داعش في ​الرقة​". وأفادت صحيفة"دي مورغن" البلجيكية بأن "المسلح محتجز الآن في سجن تابع لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد اعتقاله برفقة زوجته من قبل ​القوات​ الكردية"، مشيرة الى إن "الإرهابي المحتجز متهم بقتل أكثر من 100 شخص في الرقة خلال سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة".

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