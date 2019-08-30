زيادة الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
ارتفعت أسعار الطماطم والخيار في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار التين البرشومي والمانجو.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زاد كيلو الطماطم 75 قرشا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 2 و 4.75 جنيه، كما زاد سعر كيلو الخيار جنيها ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه بزيادة 75 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه بزيادة جنيه.
البامية بين 12 و 18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.
تين برشومي بين 5 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 15 و 19 جنيها بتراجع جنيهين.
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