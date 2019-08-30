فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى بدمياط بسبب المحولات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط-محمد إبراهيم

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي عن بعض المغذيات بهندسة كهرباء الزرقا، غدًا السبت، بسبب أعمال الصيانة وتغيير المحولات في عدد من المناطق التابعة للمركز.

وأشار القطاع في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أنه سيجري فصل مغذيات التيار من محطة محولات الزرقا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال ويشمل الفصل قرى الكاشف الجديد، وتل الكاشف، ودقهلة.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة التيار الكهربائي.