انطلاق بطولة الإسكندرية المفتوحة للسباحة بالزعانف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

انطلقت اليوم الجمعة، بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، بمقر نادى الغوص والإنقاذ بمنطقة بحري غربي المحافظة.

ويشارك في منافسات البطولة التي تقام على مدار يومين 391 سباحًا وسباحة، يمثلون 13 ناديًا من مختلف أنحاء الإسكندرية.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضور رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي، ونائبه محمد خميس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد كل من العميد عبد العال شاهين واللواء محي فريد، بجانب حضور اللواء عبد السلام محمد رئيس منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ.