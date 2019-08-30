مرور القاهرة يشن حملة مرورية مكبرة لضبط شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة أمن القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عدة حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الآتية، في مجال الإشغالات والمرافق تم تنفيذ 620 قرار إزالة إدارية، تحرير "122" محضر إشغال طريق 75" محضر إدارة بدون ترخيص، "72" محضر تلوث بيئة، "67" محضر بائع متجول.

وضُبط في مجال المخالفات المرورية "15" حالة طمس اللوحات، "42" حالة انتظار في الممنوع، "32" تعطيل حركة المرور، "33" ملصقات ومعلقات، "167" متنوعة، "8" حالات حظر سير النقل، "32" حالة سير بدون رخصة قيادة، "19"حالة قيادة بدون رخصة تسيير، "99" حالة تلوث بيئة "انبعاث أدخنة"، "77" أمن ومتانة، "19" دراجة نارية، "15" مركبة متنوعة، "1833" مخالفة "الكلابش"،"51" حالة تصالح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.