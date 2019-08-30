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إصابة 12 شخصًا بسبب خروج قطار عن مساره في باكستان

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أصيب 12 شخصًا بجروح إثر خروج قطار ركاب عن مساره، اليوم الجمعة، في مقاطعة "توبا تك سينج" بإقليم "البنجاب" الباكستاني.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع

عندما كان القطار متوجهًا إلى مدينة "كراتشي"، حيث خرجت أربع عربات عن مسارها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وأضافت أن سلطات السكك الحديدية ألقت باللائمة في الحادث على سائق القطار الذي فر من مكان الحادث عقب وقوعه، موضحة أنه تم نقل باقي الركاب إلى مدينة "كراتشي" بواسطة قطار آخر.
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