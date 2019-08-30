الارشيف / اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يناقش أمن الملاحة في مضيق هرمز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيجري مباحثات واسعة النطاق بشأن أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي ضمن المحادثات غير الرسمية لوزراء دفاع الاتحاد في مدينة هلسنكي الفنلندية.


وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني-

Advertisements
وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية- إن الملف يعد أمرا حيويا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأسباب أمنية واقتصادية.


وكانت موجيريني أعلنت أمس الخميس انطلاق اجتماعات وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي،

مبينة أن النقاشات ستركز على مسؤولية الاتحاد بالنسبة للتحديات الأمنية وتأثير التغير المناخي على الأمن والدفاع، بالإضافة إلى ملف الأمن البحري.


وورداً على سؤال يتعلق بإمكانية إنشاء بعثة أو المشاركة في بعثة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ذكرت أن الاتحاد يتمسك بحرية الملاحة البحرية في هذا المضيق وفي أماكن أخرى من العالم.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يناقش أمن الملاحة في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا