الاتحاد الأوروبي يناقش أمن الملاحة في مضيق هرمز

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه سيجري مباحثات واسعة النطاق بشأن أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي ضمن المحادثات غير الرسمية لوزراء دفاع الاتحاد في مدينة هلسنكي الفنلندية.



وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني-

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وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية- إن الملف يعد أمرا حيويا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأسباب أمنية واقتصادية.



وكانت موجيريني أعلنت أمس الخميس انطلاق اجتماعات وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي،

مبينة أن النقاشات ستركز على مسؤولية الاتحاد بالنسبة للتحديات الأمنية وتأثير التغير المناخي على الأمن والدفاع، بالإضافة إلى ملف الأمن البحري.



وورداً على سؤال يتعلق بإمكانية إنشاء بعثة أو المشاركة في بعثة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ذكرت أن الاتحاد يتمسك بحرية الملاحة البحرية في هذا المضيق وفي أماكن أخرى من العالم.