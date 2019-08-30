الارشيف / اخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة على مناطق بمكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الجمعة من نشاط فى الرياح السطحية وأتربة مثارة

تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، القنفذة، الليث ، الخرمة ، المويه ، تربة ، رنية ، حسبما ذكرت وكالة أنباء .

 

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة على مناطق بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا