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وفاة أكثر من ألفي حالة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

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أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز 2000 شخص في شرق البلاد.


وأشارت الحكومة وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، إلى

أن عدد الإصابات بفيروس الإيبولا الذي تفشى في البلاد تخطى 3 آلاف حالة.


وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر،

الثلاثاء الماضي، من اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من ألفي حالة.


وتسبب وباء الإيبولا في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.

 

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