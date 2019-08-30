وفاة أكثر من ألفي حالة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز 2000 شخص في شرق البلاد.
أن عدد الإصابات بفيروس الإيبولا الذي تفشى في البلاد تخطى 3 آلاف حالة.
وأشارت الحكومة وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، إلى
الثلاثاء الماضي، من اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من ألفي حالة.
وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر،
وتسبب وباء الإيبولا في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.
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