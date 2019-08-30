بوتين يبحث هاتفيًا مع نظيره البيلاروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تطوير العلاقات بين البلدين والاتفاقيات التي

تم التوصل إليها.



ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية أن

الرئيسين تبادلا الآراء حول القضايا الدولية أيضا.



وأشار البيان إلى أن بوتين ولوكاشينكو بحثا سبل تنمية العلاقات بين البلدين والعمل على تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال لقاءاتهما الأخيرة.