قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، إنه يعتزم فعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، ويريد إجراء محادثات مع الرئيسالإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في سبتمبر.
في نهاية قمة دولية عن التنمية في أفريقيا استمرت ثلاثة أيام: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبطان مباشرة بالمصالح القومية لليابان.. أود العمل حثيثًا والاضطلاع بأفضل دور ممكن لتخفيف أجواء التوتر في الشرق الأوسط".
وأضاف آبي في مؤتمر صحفي
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليابان: نسعى لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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