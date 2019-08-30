رئيس وزراء اليابان: نسعى لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط‎

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، إنه يعتزم فعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، ويريد إجراء محادثات مع الرئيس

الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في سبتمبر.



وأضاف آبي في مؤتمر صحفي

في نهاية قمة دولية عن التنمية في أفريقيا استمرت ثلاثة أيام: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبطان مباشرة بالمصالح القومية لليابان.. أود العمل حثيثًا والاضطلاع بأفضل دور ممكن لتخفيف أجواء التوتر في الشرق الأوسط".