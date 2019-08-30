الدفاع الأفغانية تعلن تحرير 6 مدنيين من سجن طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 6 مدنيين على الأقل من سجن تابع لحركة طالبان خلال عملية خاصة نفذها الجيش الوطنى الأفغاني بوسط إقليم "غزنى". خاصة نفذها الجيش الوطنى الأفغاني بوسط إقليم "غزنى".

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأفغانية -نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن العملية نُفذت فى منطقة "جيرو"، وتم إلقاء القبض على أحد مسلحي طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة تابع للحركة أثناء تنفيذ العملية. -نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن العملية نُفذت فى منطقة "جيرو"، وتم إلقاء القبض على أحد مسلحي طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة تابع للحركة أثناء تنفيذ العملية.

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