كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبس الكويتية: دعوة وزير الدفاع القطري للحوار مريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت صحيفة القبس الكويتية، الضوء على تفاصيل الدعوة القطرية، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للدوحة، وهي الزيارة التي اشتملت على لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونبهت الصحيفة وبصورة غير مباشرة، إلى توقيت تغريدات حمد بن جاسم التي دعا فيها إلى الحوار لحل الأزمة الخليجية وهذه الزيارة.

ولفتت إلى دعوة قطر دول المقاطعة الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) للحوار.

وكما أشارت إلى تصريحات وزير الدفاع خالد بن محمد العطية التي أدلى بها على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري"، حيث قال إن "بلاده منفتحة على الحوار غير المشروط، متى أرادت دول المقاطعة".